Cautano si trasforma in ‘salotto culturale’ | a ottobre attesa Cinzia Sciuto

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ una strada che è stata tracciata e che, fino a questo momento, ha prodotto grandi risultati trasformando il piccolo borgo di Cautano in un salotto culturale a cielo aperto. Un tracciato che, adesso, si arricchisce di un nuovo appuntamento con la presentazione del libro di Cinzia Sciuto ‘Non c’è fede che tenga’ (Feltrinelli Edizioni). La scrittrice e direttrice di Micromega, è attesa a Cautano giovedì 9 ottobre a partire dalle ore 19 per dialogare a Palazzo Caporaso, in piazza Vittorio Veneto, con la scrittrice e giornalista Teresa Simeone. Previsto l’intervento di Donato De Marco, del Collettivo Hurrya, oltre ai saluti istituzionali del vicesindaco Rosario Meoli che tanto si è speso per fare in modo di portare nel Sannio una firma così importante come quella di Cinzia Sciuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

