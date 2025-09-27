Cathy La Torre | A Uno Mattina in onda discriminazione e sessismo Violati i codici deontologici
Il duro commento dell’avvocata e attivista Lgbtq+ sulle parole della conduttrice che ha chiesto ai suoi ospiti: “Come riconosce un gay?”. La legale annuncia un esposto all’ordine dei giornalisti e alla vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Repubblica.it
