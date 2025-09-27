Il duro commento dell’avvocata e attivista Lgbtq+ sulle parole della conduttrice che ha chiesto ai suoi ospiti: “Come riconosce un gay?”. La legale annuncia un esposto all’ordine dei giornalisti e alla vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Cathy La Torre: “A Uno Mattina in onda discriminazione e sessismo. Violati i codici deontologici”