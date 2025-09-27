Caterina Balivo | Il mio Napoli la mia fede Due scudetti in tre anni? Un sogno

"> ROMA – «Sportiva per necessità e tifosa del Napoli per fede innata». Così si definisce Caterina Balivo, tornata da poco a guidare il pomeriggio di Rai 1 con La volta buona. In un’intervista concessa a Elisabetta Esposito per la Gazzetta dello Sport, la conduttrice racconta il suo rapporto con lo sport, con il calcio e soprattutto con il Napoli, passione che attraversa la sua vita fin da bambina. «Io c’ero con Maradona» Balivo ricorda le prime volte allo stadio al fianco del padre: «Ho iniziato ad andare a 6-7 anni, era il Napoli di Maradona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Caterina Balivo: «Il mio Napoli, la mia fede. Due scudetti in tre anni? Un sogno»

In questa notizia si parla di: caterina - balivo

LA VOLTA BUONA: TANTI OSPITI VIP E NOVITÀ PER CATERINA BALIVO. ECCO TUTTI I DETTAGLI

Caterina Balivo torna sulla vicenda Alvaro Vitali: “Stoppai la moglie quando voleva parlare del loro rapporto”

Caterina Balivo su La volta buona: “Faticoso ma sono contenta”. Novità in vista per settembre

Oggi sarò ospite con le mie figlie Connie e Angela di Caterina Balivo a “LA VOLTA BUONA” - facebook.com Vai su Facebook

La volta buona, le anticipazioni della settimana: da Katia Buchicchio a Clizia Incorvaia, gli ospiti di Caterina Balivo - X Vai su X

Napoli - De Bruyne, Caterina Balivo: «Campione stregato da Napoli e da Conte» - Caterina Balivo, conduttrice televisiva tra le più note del Paese, è una star della tv che vive e lavora alla Rai di Roma e, com'è noto, è tifosissima del Napoli. Secondo ilmattino.it

Napoli, lo scudetto è vip: l'invasione di campo di Stefano De Martino, la sfilata di Caterina Balivo e la felicità di Antonino Cannavacciuolo - Stavolta i tifosi azzurri hanno dovuto aspettare l'ultima giornata per festeggiare, ma ... Lo riporta leggo.it