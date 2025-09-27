Catastrofe Italia la Uefa ha deciso | fuori dal Mondiale

Per l’Italia di Rino Gattuso si mette davvero male. Il rischio di saltare il Mondiale per la terza volta consecutiva è alto e la UEFA complica tutto. Il cammino dell’ Italia verso i Mondiali 2026 è tutt’altro che semplice. Dopo aver mancato due edizioni consecutive, la Nazionale di Rino Gattuso non può permettersi ulteriori passi falsi. Eppure, osservando la situazione del Girone I, la strada verso la qualificazione diretta sembra sempre più complicata. La Norvegia di Erling Haaland e compagni è già lanciata in fuga, con un ritmo impressionante che la proietta a recitare il ruolo di grande favorita per il primo posto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

