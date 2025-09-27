Catania torta raffigurante il sindaco infilzata con una spada | individuati i responsabili

ABBONATI A DAYITALIANEWS Episodio durante una festa privata. Durante una festa di compleanno a Catania, un momento di allegria si è trasformato in un episodio minaccioso nei confronti del sindaco Enrico Trantino. In un video diffuso sui social, successivamente rimosso, si vede un uomo infilzare con una spada una torta con il volto del sindaco, mentre le candeline erano ancora accese. Intorno, alcuni presenti ridevano e incitavano l’azione, accompagnando il gesto con insulti e gesti offensivi. Il sindaco, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha presentato denuncia alla Polizia Postale, che ha già identificato l’uomo con la spada e gli altri partecipanti presenti nel video. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

