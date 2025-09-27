Catania torta con il volto del sindaco infilzata con una spada | identificati i partecipanti

Una normale festa di compleanno, tra torte candeline e festoni che si è conclusa però con un gesto quantomeno minaccioso nei confronti del sindaco di Catania, Enrico Trantino. In un video circolato sui social, e poi prontamente rimosso, si vede un uomo che, tra le risate e gli incitamenti dei presenti, infilza con una spada una torta con le candeline accese e l’ immagine del volto del primo cittadino stampata sulla superficie. Mentre più persone intonano «tanti auguri a te», partono anche insulti e gestacci contro Trantino. Il sindaco, venuto a conoscenza del filmato, ha sporto denuncia alla Polizia Postale, che ha già identificato l’uomo con la spada e gli altri partecipanti, riconoscibili nel video. 🔗 Leggi su Open.online