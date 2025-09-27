Catania litiga con i coinquilini ed evade dai domiciliari | arrestato 25enne

Dayitalianews.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 25enne residente a Catania con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari, reato da verificare in sede giurisdizionale. Grazie al costante monitoraggio del territorio e al rapido scambio di informazioni tra i reparti dell’Arma, i militari hanno notato un giovane aggirarsi vicino alla caserma. Riconosciuto come il 25enne già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti in un’abitazione del viale Bummacaro, nel quartiere Librino, è stato subito fermato e condotto negli uffici per gli accertamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

catania litiga con i coinquilini ed evade dai domiciliari arrestato 25enne

© Dayitalianews.com - Catania, litiga con i coinquilini ed evade dai domiciliari: arrestato 25enne

In questa notizia si parla di: catania - litiga

catania litiga coinquilini evadeEvade dai domiciliari per problemi con i coinquilini e si presenta in caserma: arrestato - I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 25enne, residente a Catania, per il reato di “evasione ... Secondo catanianews.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Litiga Coinquilini Evade