Catania litiga con i coinquilini ed evade dai domiciliari | arrestato 25enne

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 25enne residente a Catania con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari, reato da verificare in sede giurisdizionale. Grazie al costante monitoraggio del territorio e al rapido scambio di informazioni tra i reparti dell'Arma, i militari hanno notato un giovane aggirarsi vicino alla caserma. Riconosciuto come il 25enne già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti in un'abitazione del viale Bummacaro, nel quartiere Librino, è stato subito fermato e condotto negli uffici per gli accertamenti.

