Catania è il momento della svolta | contro il Cerignola per tornare a vincere

Cataniatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Catania di Mimmo Toscano si prepara ad affrontare la settima giornata di campionato con un obiettivo chiaro: tornare alla vittoria. Domani pomeriggio, alle ore 17.30, i rossazzurri scenderanno in campo allo stadio Domenico Monterisi contro l’Audace Cerignola guidata da Vincenzo Maiuri.La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catania - momento

Catania, a Norcia si comincia a fare sul serio: al momento 24 calciatori a disposizione di Toscano

Catania-Sorrento, svolta per i lavori allo stadio Italia - Domani (Stadio Viviani, ore 18, Sky sport 252 e Sky Sport Max) arriva il Catania, una delle squadre più accreditate per un campionato ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Catania 232 Momento Svolta