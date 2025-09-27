Catania è il momento della svolta | contro il Cerignola per tornare a vincere
Il Catania di Mimmo Toscano si prepara ad affrontare la settima giornata di campionato con un obiettivo chiaro: tornare alla vittoria. Domani pomeriggio, alle ore 17.30, i rossazzurri scenderanno in campo allo stadio Domenico Monterisi contro l’Audace Cerignola guidata da Vincenzo Maiuri.La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: catania - momento
Catania, a Norcia si comincia a fare sul serio: al momento 24 calciatori a disposizione di Toscano
Catania-Sorrento, svolta per i lavori allo stadio Italia - Domani (Stadio Viviani, ore 18, Sky sport 252 e Sky Sport Max) arriva il Catania, una delle squadre più accreditate per un campionato ... Riporta ilmattino.it