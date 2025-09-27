Catania controlli straordinari tra Ognina Picanello e Scogliera | sanzioni per 30 mila euro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazioni di prevenzione e sicurezza. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un’ampia operazione di controllo del territorio nei quartieri di Ognina, Picanello e nella zona della Scogliera. L’intervento, coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina”, ha avuto l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. Controlli sui luoghi di lavoro. In viale Marco Polo, i poliziotti hanno ispezionato un autolavaggio, riscontrando irregolarità nelle posizioni lavorative e violazioni della normativa sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

