Catania controlli straordinari tra Ognina Picanello e Scogliera | sanzioni per 30 mila euro

Dayitalianews.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazioni di prevenzione e sicurezza. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un'ampia operazione di controllo del territorio nei quartieri di Ognina, Picanello e nella zona della Scogliera. L'intervento, coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza "Borgo-Ognina", ha avuto l'obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. Controlli sui luoghi di lavoro. In viale Marco Polo, i poliziotti hanno ispezionato un autolavaggio, riscontrando irregolarità nelle posizioni lavorative e violazioni della normativa sulla sicurezza.

In questa notizia si parla di: catania - controlli

