Catania controlli straordinari tra Ognina Picanello e Scogliera | sanzioni per 30 mila euro
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazioni di prevenzione e sicurezza. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un’ampia operazione di controllo del territorio nei quartieri di Ognina, Picanello e nella zona della Scogliera. L’intervento, coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina”, ha avuto l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. Controlli sui luoghi di lavoro. In viale Marco Polo, i poliziotti hanno ispezionato un autolavaggio, riscontrando irregolarità nelle posizioni lavorative e violazioni della normativa sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - controlli
Controlli sul lavoro a Catania: Denunciati tre imprenditori per violazioni gravi
Controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, 86 verbali e due denunce a Catania
Catania, controlli in un locale della Scogliera: irregolarità e sanzioni per oltre 6000 euro
Catania, controlli dei Carabinieri: sequestrate 134 bombole di gas e raffica di sanzioni stradali Vai su Facebook
Catania, controlli sul territorio: stretta dei carabinieri su parcheggiatori abusivi e violazioni stradali http://dlvr.it/TN3Gmz - X Vai su X
Catania, controlli in due locali del Lungomare: pesce congelato venduto per fresco. Sanzioni per 21mila euro - L'operazione, eseguita all'interno del lungomare catanese, ha permesso ai controlli della Task Force di rilevare diverse criticità ... Riporta newsicilia.it
Controlli nel quartiere San Berillo di Catania - Emerse molte irregolarità in alcuni esercizi commerciali e infrazioni al Codice della Strada. Secondo newsicilia.it