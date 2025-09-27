Catania chiuso per 7 giorni centro scommesse | troppi pregiudicati tra i clienti
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Questura. Un centro scommesse in una piazza del centro storico è stato sospeso per sette giorni dalla Polizia di Stato. La misura è scattata dopo che, durante numerosi controlli, è emerso che l’attività era diventata un punto di ritrovo abituale di persone con gravi precedenti penali. La base normativa. L’intervento si fonda sull’ articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di disporre la sospensione temporanea di licenze e autorizzazioni per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - chiuso
Incendio a Catania, aeroporto chiuso: voli sospesi per fiamme vicino alla pista. Stop al traffico verso Siracusa
Catania, incendio vicino all'aeroporto: chiuso temporaneamente lo scalo
Incendio vicino all’aeroporto di Catania, chiuso lo spazio aereo e sospesi i voli. Si tenta di contenere l’avanzata delle fiamme
Oggi si è chiuso il secondo E , organizzato dal Conservatorio V. Bellini Catania. Tre intense giornate per un appuntamento internazionale di alto profilo didattico per docenti e studenti, all'insegna dello scambio Vai su Facebook
Autostrada A19, lavori al viadotto Ciampanella: chiuso lo svincolo Resuttano http://dlvr.it/TNBGQl #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Catania, chiuso per 7 giorni un centro scommesse del centro storico: “Ritrovo di pregiudicati” - I controlli, iniziati a maggio, hanno evidenziato la presenza costante di diversi individui noti alle forze dell’ordine. Da msn.com
Catania, chiuso un chiosco in piazza Palestro: era punto di ritrovo abituale per pregiudicati - Chiuso per 7 giorni un chiosco di piazza Palestro a Catania: era diventato ritrovo di pregiudicati e rischio per la sicurezza pubblica. virgilio.it scrive