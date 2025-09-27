Catania chiuso per 7 giorni centro scommesse | troppi pregiudicati tra i clienti

La decisione della Questura. Un centro scommesse in una piazza del centro storico è stato sospeso per sette giorni dalla Polizia di Stato. La misura è scattata dopo che, durante numerosi controlli, è emerso che l'attività era diventata un punto di ritrovo abituale di persone con gravi precedenti penali. La base normativa. L'intervento si fonda sull' articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente all'Autorità di Pubblica Sicurezza di disporre la sospensione temporanea di licenze e autorizzazioni per tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

