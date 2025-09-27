Castiglione delle Stiviere restituito quadro rubato nel 1990 a Palazzo Bondoni Pastorio

Castiglione delle Stiviere (Mantova) – Il Comandante del nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Genova ha riconsegnato al presidente della Fondazione Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere (Mantova) un antico dipinto olio su tela, cm. 95 x 132, risalente al XVIII secolo e raffigurante una scena di battaglia terrestre, che ora verrà esposto per la pubblica fruizione. L'opera era stata rubata nel 1990 assieme ad altri beni durante un furto all'interno dell'antico palazzo Bondoni Pastorio, in seguito divenuto sede del museo in cui sono esposte collezioni e cimeli del nobile casato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castiglione delle Stiviere, restituito quadro rubato nel 1990 a Palazzo Bondoni Pastorio

In questa notizia si parla di: castiglione - stiviere

