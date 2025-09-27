Cassino svelata la monoposto elettrica della Scuderia Unicas | il futuro della mobilità parte dall’università

È silenziosa, compatta, ma sotto il telaio in carbonio custodisce una potenza elettrica tutta progettata da studenti. È la prima monoposto elettrica realizzata dalla Scuderia Unicas, il team universitario dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha presentato il suo prototipo lo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it