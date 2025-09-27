Cassino scoperto bunker di sigarette | sequestrate 300 tonnellate
Quando la trappola idraulica ha ceduto, gli investigatori della Guardia di Finanza hanno scovato, sotto un anonimo capannone nei dintorni di Cassino, la più vasta fabbrica clandestina di sigarette d’Europa: oltre 300 tonnellate di materiale, macchinari industriali e un bunker sotterraneo di più di 3.200 metri quadrati. Un impero sotterraneo dove nessuno avrebbe guardato Per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: cassino - scoperto
Cassino, scoperto bunker sotterraneo con fabbrica clandestina di sigarette: sequestrate 150 tonnellate di “bionde” (video)
In un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette d'Italia: la scoperta a Cassino - X Vai su X
In un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette. Scoperta della Guardia di Finanza a Cassino, 300 tonnellate di bionde. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
L’enorme fabbrica sotterranea di sigarette scoperta a Cassino - Ne venivano prodotte illegalmente milioni al giorno, dentro a una specie di bunker a cui si accedeva da un ingresso nascosto azionato da un telecomando ... Da ilpost.it
Nella fabbrica clandestina di sigarette a Cassino: un congegno idraulico consentiva l'accesso al bunker con il laboratorio illegale - (LaPresse) La Guardia di Finanza di Ancona, al termine di una complessa operazione, ha scoperto una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte occultata all’interno di un bunker sotterraneo. Si legge su msn.com