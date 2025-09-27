Cassino scoperto bunker di sigarette | sequestrate 300 tonnellate

Quando la trappola idraulica ha ceduto, gli investigatori della Guardia di Finanza hanno scovato, sotto un anonimo capannone nei dintorni di Cassino, la più vasta fabbrica clandestina di sigarette d’Europa: oltre 300 tonnellate di materiale, macchinari industriali e un bunker sotterraneo di più di 3.200 metri quadrati. Un impero sotterraneo dove nessuno avrebbe guardato Per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

