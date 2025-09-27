Cassino scoperta fabbrica sigarette

7.55 Scoperta vicino a Cassino (Frosinone) la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia. In un locale sotterraneo all'interno di un deposito vuoto la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 300 tonnellate di sigarette e i macchinari per produrle. Una persona è stata arrestata e diverse altre sono state denunciate per contrabbando aggravato. Stimati proventi illeciti per oltre 130 milioni di euro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

