caso pro marche consiglio di stato a novembre

In Consiglio di Stato la questione della variante ProMarche verrà discussa giovedì 13 novembre: è questa la data fissata per l’udienza pubblica di merito per questa matassa tutt’altro facile da sbrogliare, protagonista di un intricato dibattito politico al civico 124 di Viale De Gasperi. È quanto prevede l’ordinanza emanata dall’organo di rilievo costituzionale il 24 settembre, che ha impresso una nuova svolta nella vicenda. I fatti. L’8 settembre il comune ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la ProMarche per la riforma della sentenza con cui il Tar ha dato 45 giorni di tempo al consiglio comunale per rideterminarsi sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

