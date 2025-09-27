Caso Garlasco Venditti | Offeso come uomo e come magistrato Chiesta a Nordio una ispezione
AGI - "La perquisizione mi offende come uomo e come magistrato. Per 45 anni ho servito lo Stato anche in situazioni di pericolo, sono stato gli ultimi 10 anni sotto scorta e non meritavo tutto questo. Al di là del risultato delle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente". Lo ha detto l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell' inchiesta su Garlasco, intervistato venerdì 26 settembre a Quarto Grado. "Non ho mai preso soldi o benefit per una professione che ho esercitato con grande dignità. Nessuno mi restituirà l' onore leso oggi", ha concluso Venditti, che è finito sotto accusa perchè avrebbe scagionato, dietro compenso, Andrea Sempio per l' omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it
