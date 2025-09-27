Caso Garlasco Venditti | Offeso come uomo e come magistrato Chiesta a Nordio una ispezione

Agi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "La  perquisizione  mi offende come  uomo  e come  magistrato. Per 45 anni ho servito lo  Stato  anche in situazioni di  pericolo, sono stato gli ultimi 10 anni sotto scorta e non meritavo tutto questo. Al di là del risultato delle  indagini  verrà fuori la  verità  che mi scagionerà sicuramente". Lo ha detto l'ex  procuratore di Pavia,  Mario Venditti, indagato per  corruzione in atti giudiziari  nell'ambito dell' inchiesta su Garlasco, intervistato venerdì 26 settembre a Quarto Grado.     "Non ho mai preso  soldi  o  benefit  per una professione che ho esercitato con grande dignità. Nessuno mi restituirà l' onore leso  oggi", ha concluso Venditti, che è finito sotto accusa perchè avrebbe scagionato, dietro compenso,  Andrea Sempio  per l' omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it

