Le perquisizioni e i nuovi dubbi. Il nome di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone dell’inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi, torna al centro della cronaca giudiziaria. Dopo le perquisizioni ordinate dalla Procura di Pavia, la famiglia ha deciso di rompere il silenzio attraverso la trasmissione Quarto Grado. Il “pizzino” e le spiegazioni della famiglia. Al centro dell’attenzione, un appunto in cui comparirebbe la scritta “Venditti gip archivia X 20-30 euro”. Giuseppe Sempio ha spiegato: “Era un mio pizzino, ma quei soldi non avevano alcun significato particolare. Probabilmente erano per marche da bollo o spese legali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Garlasco, papà Sempio: ‘Quei soldi erano per marche da bollo o spese legali’