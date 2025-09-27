Caso Garlasco | legale Venditti ' Nordio mandi ispettori a Pavia non c' è senso della misura'
Milano, 27 set. (Adnkronos) - "Sarebbe opportuna un'ispezione nell'organico del Tribunale di Pavia". A rivolgersi al Guardasigilli Carlo Nordio è l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché accusato di aver favorito Andrea Sempio, inquisito per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L'ex magistrato avrebbe favorito, per una somma di 20-30mila euro, la prima archiviazione di Sempio avvenuta nel 2017. Una verifica - chiesta da Aiello ospite ieri di 'Quarto Grado' - perché "non c'è il senso della misura, non si possono spendere i milioni del contribuente per drenare in diretta un canale per trovare delle tracce che non esistono e non sono mai esistite. 🔗 Leggi su Iltempo.it
