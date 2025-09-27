Caso Garlasco la madre di Sempio | Nessuno ha mai dato una lira a Venditti E' una grandissima cavolata

Feedpress.me | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Quella uscita contro il dottor Venditti è una schifezza». Parla così, intervistata a Quarto Grado, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, alla luce della nuova indagine dei pm di Brescia che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato con l’accusa di essere stato corrotto proprio per scagionare Sempio dalla responsabilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

caso garlasco la madre di sempio nessuno ha mai dato una lira a venditti e una grandissima cavolata

© Feedpress.me - Caso Garlasco, la madre di Sempio: "Nessuno ha mai dato una lira a Venditti. E' una grandissima cavolata"

In questa notizia si parla di: caso - garlasco

Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!

Caso Garlasco, torna il dna di Stasi sulla scena: è battaglia sulla cannuccia dell’Estathé

Quanto guadagna Roberta Bruzzone col caso Garlasco, si scoprono le vere cifre

caso garlasco madre sempioCaso Garlasco, la madre di Sempio: "Nessuno ha mai dato una lira a Venditti. E' una grandissima cavolata" - Parla così, intervistata a Quarto Grado, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi, alla luce della ... Da msn.com

caso garlasco madre sempioSempio, la madre Daniela Ferrari: «Uno schifo le accuse contro noi e il dottor Venditti. Non dobbiamo spiegare niente agli italiani» - Sono le parole pronunciate a Quarto Grado da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nell'ambito ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Madre Sempio