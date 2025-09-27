Caso Garlasco il legale di Venditti chiede l’intervento di Nordio | Mandi gli ispettori a Pavia
(Adnkronos) – "Sarebbe opportuna un'ispezione nell'organico del Tribunale di Pavia". A rivolgersi al Guardasigilli Carlo Nordio è l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché accusato di aver favorito Andrea Sempio, inquisito per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
