Caso Garlasco i soldi nel mattone e la carriera da manager di Mario Venditti L’ex procuratore di Pavia indagato per un appunto su di lui dei coniugi Sempio

Oggi è indagato nella Garlasco story per corruzione in atti giudiziari sulla base di un appunto trovato in un blocco di appunti dei genitori di Andrea Sempio. Mario Venditti sdegnato ha sostenuto di non avere mai svenduto la sua funzione di magistrato e i suoi legali considerano perfino grottesca l’ipotesi di accusa basata su uno scarabocchio mai distrutto in tanti anni dai Sempio. Con il denaro però Venditti ha avuto a che fare durante tutta la sua vita, tanto è che oggi guida per la seconda volta il Casinò di Campione di Italia anche con buoni risultati di bilancio. Ed è lui a firmare la relazione di gestione e la nota integrativa di bilancio, come faceva con i bilanci sociali dell’ufficio giudiziario di Pavia dove da procuratore per due volte archiviò le indagini proprio su Sempio. 🔗 Leggi su Open.online

