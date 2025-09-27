Caso Garlasco i genitori di Sempio interrogati per sette ore L’ex procuratore indagato si difende | Mai preso soldi
I genitori di Andrea Sempio sono rimasti per sette ore nella caserma della Guardia di Finanza di Pavia, ascoltati come testimoni nell’inchiesta che vede indagato l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. Secondo la Procura di Brescia, l’ex magistrato avrebbe agevolato l’archiviazione del 2017 a favore del 37enne, oggi nuovamente sotto indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. La coppia è arrivata poco dopo mezzogiorno ed è uscita alle 19, prima la madre poi il padre, senza rilasciare dichiarazioni. L’indagine prende avvio da un appunto manoscritto sequestrato a maggio nella loro abitazione: la frase – «Venditti gip archivia x 20. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: caso - garlasco
Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!
Caso Garlasco, torna il dna di Stasi sulla scena: è battaglia sulla cannuccia dell’Estathé
Quanto guadagna Roberta Bruzzone col caso Garlasco, si scoprono le vere cifre
Caso Garlasco, parlano i genitori di Sempio: "Non abbiamo corrotto. Soldi per pagare avvocati" - X Vai su X
Nuovo capitolo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007 - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco, parlano i genitori di Sempio: "Non abbiamo corrotto. Soldi per pagare avvocati" - Il giorno dopo la nuova bufera, che stavolta ha investito anche l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, risaltano le dichiarazioni dei genitori di Andera Sempio, al centro delle nuove indagini sulla ... Si legge su tg.la7.it
Delitto di Garlasco/ Genitori Andrea Sempio: “Basta accuse, sono tutte cavolate! I 40.000 euro…” - Il delitto di Garlasco al centro dei servizi di Quarto Grado con l'intervista ai genitori di Andrea Sempio: ecco che cosa hanno detto ... Segnala ilsussidiario.net