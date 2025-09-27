Caso Garlasco genitori di Sempio interrogati per 7 ore | Mai corrotto nessuno

(Adnkronos) – I genitori di Andrea Sempio hanno lasciato dopo 7 ore la caserma della Guardia di finanza di Pavia, dove sono stati sentiti come testimoni nell’inchiesta che vede indagato l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari: avrebbe facilitato – dietro la cifra di 20-30mila euro – l’archiviazione di Sempio, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

caso garlasco genitori sempioGarlasco, l'appunto scritto trovato a casa Sempio: "Venditti gip archivia x 20.30 Euro" - 30 Euro", sequestrato lo scorso maggio a casa dei genitori di Andrea Sempio e i loro movimenti bancari dell'epoca della prima indagine della Procura ... ansa.it scrive

caso garlasco genitori sempioSvolta nel caso Garlasco: blitz nella casa dei genitori di Sempio e l’ex procuratore Venditti indagato - Svolta nel caso Garlasco: blitz nell'abitazione dei genitori di Sempio. Lo riporta mam-e.it

