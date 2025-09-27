Caso di febbre West Nile a Varese grave un uomo di 80 anni punto da una zanzara in un bosco

L'anziano, ricoverato in Terapia intensiva a Busto Arsizio (Varese), è stato punto da una zanzara in un'area boschiva nei pressi dell'aeroporto di Malpensa: si trovava lì per far volare un aeroplanino. L'Ats Insubria ha già avviato i protocolli previsti per la disinfestazione della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - febbre

Febbre del Nilo, infezioni sospette. Un caso a Chianciano, i controlli dei tecnici

Caso di Febbre Dengue a Brescia: al via 3 giorni di disinfestazione in 5 vie: quali sono, cosa fare, numeri utili

Allarme a Soncino per il primo caso autoctono di febbre Dengue: giovane ricoverato in ospedale. Avviata disinfestazione

Un caso di febbre Dengue in Versilia | Attualità CAMAIORE - facebook.com Vai su Facebook

Primo caso di febbre Dengue: la malata è una donna di ritorno da un viaggio. Scatta bonifica https://ift.tt/pnug9dW https://ift.tt/M74woRK - X Vai su X

Caso di febbre West Nile a Varese, grave un uomo di 80 anni punto da una zanzara in un bosco - L'anziano, ricoverato in Terapia intensiva a Busto Arsizio (Varese), è stato punto da una zanzara in un'area boschiva nei pressi dell'aeroporto di Malpensa ... Lo riporta fanpage.it

Caso di West Nile a Busto Arsizio: anziano ricoverato in gravi condizioni - Il direttore della Medicina interna, Nicola Mumoli, ha inviato campioni all’ospedale Sacco di Milano, dove è arrivata la conferma: l’uomo è affetto da encefalite da West Nile, trasmessa – secondo ... Come scrive laprovinciadivarese.it