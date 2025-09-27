Tempo di lettura: 3 minuti Un solo punto nelle prime tre trasferte, e questa di Crotone non è la più agevole da cui tornare a casa con qualcosa in saccoccia. “ Questa chiude la prima fase della stagione, tra mercato e partite in sequenza. Avremmo – finalmente – una settimana intera per lavorare, che per noi è oro colato “. Prima della partenza verso la Calabria, Federico Coppitelli presenta la partita contro il Crotone. I pitagorici, quarti classificati, beneficiano di un gruppo di lavoro solido che lavora insieme da più di un anno. “ Per motivazioni diverse, anche questa sarà una partita difficile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana verso Crotone, Coppitelli: “Sentiamo la piazza. Domani chiudiamo un primo ciclo”