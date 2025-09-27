Caserta riceve oltre 13 milioni per le strade provinciali
Un importante stanziamento per la viabilità campana è stato confermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: oltre 85 milioni di euro complessivi per le province della Campania, di cui 13.501.517 euro destinati a Caserta. A renderlo noto è Luigi Barone, responsabile Enti Locali. 🔗 Leggi su Casertanews.it
