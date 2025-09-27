Caselle corteo pro Palestina | scontri con la polizia feriti due agenti

Un pomeriggio di tensione, rabbia e cori in favore della causa palestinese ha trasformato la strada che collega Torino all’aeroporto di Caselle in un palcoscenico di scontri. La redazione di Sbircia la Notizia Magazine ha monitorato costantemente la situazione, in stretta collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos, verificando ogni dettaglio sul campo. Percorsi paralleli, tensione condivisa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

caselle corteo pro palestinaTorino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto. «Blocchiamo tutto» - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Secondo ilmessaggero.it

caselle corteo pro palestinaCorteo Pro Palestina, scontri con la polizia nei pressi dell'aeroporto di Caselle (VIDEO) - Massima allerta delle forze dell'ordine per il timore di infiltrazioni da parte di gruppi anarchici e antagonisti. Da rainews.it

