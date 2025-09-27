Caselle corteo pro Palestina | scontri con la polizia feriti due agenti
Un pomeriggio di tensione, rabbia e cori in favore della causa palestinese ha trasformato la strada che collega Torino all’aeroporto di Caselle in un palcoscenico di scontri. La redazione di Sbircia la Notizia Magazine ha monitorato costantemente la situazione, in stretta collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos, verificando ogni dettaglio sul campo. Percorsi paralleli, tensione condivisa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
