Case della Comunità in via Gadolini i lavori termineranno nei primi mesi del 2026
L’Azienda Usl di Piacenza sta portando avanti un importante progetto di rafforzamento dell’assistenza territoriale con la realizzazione di tre nuove Case della Comunità, punti di riferimento fondamentali per i cittadini nell’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari integrati. I cantieri sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
