Cascina premia i 14 centisti della città
La sala del consiglio comunale di Cascina ha ospitato la cerimonia di premiazione dei centisti degli istituti cascinesi. I 14 ragazzi che hanno riportato il massimo dei voti al termine dell'esame di maturità, quest'anno provenivano tutti dall'Istituto Pesenti, rappresentato dalla dirigente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Il 19 settembre abbiamo vissuto una serata speciale nella splendida Cascina San Carlo a Caravaggio: la decima edizione dei The Procurement Awards Un evento che premia progetti, persone e aziende capaci di portare innovazione e trasformazione nel - facebook.com Vai su Facebook
Premio “Il Morione”, venerdì 26 settembre la 38a edizione in Sala delle Baleari Riconoscimenti ai figuranti del corteo storico e il “Morione d’Onore – Premio Umberto Moschini” per chi contribuisce al successo del Gioco del Ponte https://cascinanotizie.it/premio- - X Vai su X
Quota Cento. Ecco i 14 "mitici" del Pesenti - L’istituto Antonio Pesenti di Cascina si conferma scuola di centisti: sono 14 i ragazzi che si sono diplomati con il massimo dei voti nell’anno scolastico appena terminato. Secondo lanazione.it