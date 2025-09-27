Cascina premia i 14 centisti della città

La sala del consiglio comunale di Cascina ha ospitato la cerimonia di premiazione dei centisti degli istituti cascinesi. I 14 ragazzi che hanno riportato il massimo dei voti al termine dell'esame di maturità, quest'anno provenivano tutti dall'Istituto Pesenti, rappresentato dalla dirigente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Quota Cento. Ecco i 14 "mitici" del Pesenti - L’istituto Antonio Pesenti di Cascina si conferma scuola di centisti: sono 14 i ragazzi che si sono diplomati con il massimo dei voti nell’anno scolastico appena terminato. Secondo lanazione.it

