Casarini vs Zuppi | La mediazione è una bufala

“Mi fa piacere che mi chiediate della proposta di mediazione sulla Flottilla”. Perché? “Per l’idea del cardinale Matteo Zuppi”. Addirittura. Come mai? “Perché così possiamo chiarire che è una bufala”. Cosa c’è di mendace nella proposta di Zuppi? “La bugia è precisamente quella dei canali umanitari. Non c’è nessun canale umanitario. Perciò gli aiuti marciscono a Rafah”. A parlare al Foglio è l’attivista italiano Luca Casarini, ex leader dei centri sociali al G8 di Genova e fondatore dell’ong Mediterranea. Da sostenitore della chiesa cattolica ai tempi di Bergoglio, Casarini spiega: “Io sono in contatto con molte realtà gazawe, compresa la comunità cristiana, che è alla fame”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

