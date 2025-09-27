Casa occupata con pitbull e gatto tra l’immondizia

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vivevano in un appartamento occupato abusivamente a Pero, tra rifiuti e sporcizia, in pessime condizioni igienico-sanitarie, il pitbull maschio di due anni e una gatta di quattro anni salvati dalle guardie zoofile dell’Oipa di Milano. Le guardie zoofile sono intervenute nell’appartamento e in collaborazione con gli agenti della polizia locale, hanno messo sotto sequestro il cane e il gatto e li hanno portati al canile sanitario di competenza. I due animali sono stati visitati, ora verranno curati e accuditi fino a quando non verrà trovata una nuova casa e nuovi padroni che gli potranno dare l’affetto e le attenzioni di cui hanno bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

casa occupata con pitbull e gatto tra l8217immondizia

© Ilgiorno.it - Casa occupata con pitbull e gatto tra l’immondizia

In questa notizia si parla di: casa - occupata

Napoli, la casa occupata con violenza a Scampia: «Ci hanno preso a sprangate ma l'abbiamo difesa»

Sgombero di una casa occupata abusivamente Casamassima, persone non vogliono lasciare l'immobile: tensioni

Borgo Nuovo, sgomberata una casa occupata abusivamente: subentra una famiglia con 4 persone

casa occupata pitbull gattoCasa occupata con pitbull e gatto tra l’immondizia - Vivevano in un appartamento occupato abusivamente a Pero, tra rifiuti e sporcizia, in pessime condizioni igienico- ilgiorno.it scrive

casa occupata pitbull gattoCane e gatto ritrovati in condizioni critiche circondati da sporcizia e rifiuti: «La casa era occupata. Ora la priorità è il loro benessere» - sanitarie critiche, tra rifiuti e sporcizia, detenuti all’interno di uno stabile occupato in parte abusivamente. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Casa Occupata Pitbull Gatto