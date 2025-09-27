Vivevano in un appartamento occupato abusivamente a Pero, tra rifiuti e sporcizia, in pessime condizioni igienico-sanitarie, il pitbull maschio di due anni e una gatta di quattro anni salvati dalle guardie zoofile dell’Oipa di Milano. Le guardie zoofile sono intervenute nell’appartamento e in collaborazione con gli agenti della polizia locale, hanno messo sotto sequestro il cane e il gatto e li hanno portati al canile sanitario di competenza. I due animali sono stati visitati, ora verranno curati e accuditi fino a quando non verrà trovata una nuova casa e nuovi padroni che gli potranno dare l’affetto e le attenzioni di cui hanno bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa occupata con pitbull e gatto tra l’immondizia