Casa invasa dal fango chi paga i danni?
"È assurdo che Tolentino sia stata esclusa dai risarcimenti per l’alluvione. Comuni dell’entroterra con meno danni sono stati inseriti, noi no". A parlare è la tolentinate Mirella Santarelli: col nubifragio del settembre 2024 in casa sua, in via Bezzecca, dove vive col marito Michele Clemente e il figlio Alessandro, era entrato un metro e mezzo di acqua e fango. La famiglia era stata evacuata. "C’era un fiume di fango dentro e intorno casa – avevano raccontato un anno fa –. Tre auto fuori uso, senza considerare lavatrice, frigorifero, vestiti e mobili da buttare". Santarelli aveva chiesto una soluzione definitiva per la strada della ferrovia, "con un argine e un sistema fognario per far defluire l’acqua". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
