La Chiesa parrocchiale e il convento di San Francesco, il fontanile, il giardino delle staffette partigiane, palazzo Brigola e la chiesa di Sant’Anna, decolla il progetto turistico "Visit Pozzuolo", ad ogni monumento, o luogo d’interesse storico, artistico e sociale, il suo cartello. La posa della nuova segnaletica turistica e culturale si conclude in questi giorni, interessa Pozzuolo Martesana e la frazione Trecella, e crea una sorta di itinerario, a beneficio di chi venga in visita. "Abbiamo selezionato - spiega l’assessore alla Cultura Daniele Garbelli - luoghi storici o comunque significativi per la memoria e la vita del paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cartelli fra chiese e fontanili, decolla il “Visit Pozzuolo”