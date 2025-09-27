Carta della Cultura da 500 euro via dal 1° ottobre
È in arrivo la Carta della Cultura dal valore di 100 euro per ogni anno dal 2020 al 2024. Si tratta di uno strumento pensato per le famiglie con reddito basso per l ‘acquisto di libri e per altri servizi culturali come il cinema o i musei. L’obiettivo dichiarato dal ministero della Cultura, insieme al Centro per il Libro e la Lettura, è contrastare la povertà educativa e culturale. Di base la Carta Cultura 2025 potrebbe avere un valore di 100 euro, ma dal 1° ottobre si potrà chiedere il recupero delle annualità dal 2020 al 2024. Sarà possibile accedere alla cifra fino a esaurimento fondi. Il Ministero ha già fatto sapere che in un secondo momento sarà erogato un contributo relativo al 2025 sulla base dell’Isee 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
