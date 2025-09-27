Una nuova opportunità si apre per le famiglie italiane in questo autunno: il Ministero della Cultura ha annunciato l’introduzione della Carta della Cultura, un bonus di 100 euro destinato specificamente all’acquisto di libri. Questa iniziativa mira a sostenere i nuclei familiari più fragili, garantendo l’accesso alla lettura e promuovendo la cultura in un momento di crescente bisogno economico e sociale. La Carta della Cultura si configura come una carta digitale del valore di 100 euro. L’obiettivo primario è fornire un aiuto concreto alle famiglie con un ISEE specifico, permettendo loro di acquistare libri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Carta della Cultura 2025, come funziona e come accedere al contributo di 100 euro