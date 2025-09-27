carpi nella tana della corazzata arezzo

Da una capolista all’altra, per il Carpi è anche oggi tutta in salita la gara sul campo della corazzata Arezzo (17,30) che guida il girone col Ravenna. Stefano Cassani, che sarà in tribuna per squalifica (al suo posto il vice Davide Godi ), conosce bene la forza dei toscani. "L’Arezzo è una squadra meno fisica del Ravenna – spiega ma estremamente tecnica, hanno tanti giocatori bravi nell’uno contro uno per cui dovremo essere perfetti per fare punti. Ho visto i ragazzi arrabbiati per la sconfitta di martedì, la squadra ci teneva a fare una grande partita e vincere col Ravenna, ma è stata comunque una grande prestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

