Carolyn Smith in lacrime dopo l’annuncio shock sul cancro

Jumptheshark.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

la testimonianza di Carolyn Smith: dieci anni di lotta contro il tumore al seno. In un momento particolarmente significativo della sua vita, Carolyn Smith ha condiviso pubblicamente la propria esperienza di lotta durata contro il tumore al seno, affrontata con coraggio e determinazione. La nota coreografa e giudice del programma “Ballando con le Stelle” ha raccontato come questa battaglia abbia segnato profondamente il suo percorso personale e professionale, offrendo un esempio di resilienza e speranza. il ricordo dell’anniversario e l’emozione condivisa. Il 2 ottobre rappresenta per Carolyn un momento di riflessione importante, poiché segna il decimo anniversario dalla diagnosi che ha rivoluzionato la sua vita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

carolyn smith in lacrime dopo l8217annuncio shock sul cancro

© Jumptheshark.it - Carolyn Smith in lacrime dopo l’annuncio shock sul cancro

In questa notizia si parla di: carolyn - smith

Carolyn Smith furiosa sui social: il suo duro messaggio da Ballando con le stelle

Affrontare le fake news: la storia di Carolyn Smith

Carolyn Smith: “Per l’ennesima volta mi hanno dato per morta. Ci rido su, ma queste notizie mi fanno male”

carolyn smith lacrime dopo“Purtroppo è così… “Carolyn Smith in lacrime dopo l’annuncio straziante sul cancro - Scopri la toccante testimonianza di Carolyn Smith sulla sua battaglia contro il tumore al seno, segnata da resilienza e positività. Scrive bigodino.it

carolyn smith lacrime dopoCarolyn Smith e la sua lotta contro la malattia: "Non è finita" - Resilienza e positività: il cammino di Carolyn Smith nella lotta contro la malattia. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Carolyn Smith Lacrime Dopo