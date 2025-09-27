Carolyn Smith in lacrime dopo l’annuncio shock sul cancro
la testimonianza di Carolyn Smith: dieci anni di lotta contro il tumore al seno. In un momento particolarmente significativo della sua vita, Carolyn Smith ha condiviso pubblicamente la propria esperienza di lotta durata contro il tumore al seno, affrontata con coraggio e determinazione. La nota coreografa e giudice del programma “Ballando con le Stelle” ha raccontato come questa battaglia abbia segnato profondamente il suo percorso personale e professionale, offrendo un esempio di resilienza e speranza. il ricordo dell’anniversario e l’emozione condivisa. Il 2 ottobre rappresenta per Carolyn un momento di riflessione importante, poiché segna il decimo anniversario dalla diagnosi che ha rivoluzionato la sua vita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
