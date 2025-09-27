Carolyn Smith e il tumore al seno il cancro non è guarito | ecco come sta a 10 anni dalla diagnosi
Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle, si commuove parlando dei 10 anni trascorsi dalla diagnosi di tumore al seno. La malattia non è guarita, ma la coreografa continua a lottare con disciplina, sorriso e grande forza d’animo. Leggi anche: Carolyn Smith attaccata perché ha il cancro, ecco cosa è successo «Devi ritirarti» Dieci anni di battaglie, cure e resilienza. Carolyn Smith, volto amatissimo di Ballando con le Stelle, ha deciso di condividere con i suoi follower un aggiornamento delicato e commovente sulla sua salute. La coreografa scozzese, che il pubblico italiano ha imparato ad amare fin dal 2007 nel ruolo di giudice del talent di Milly Carlucci, il 2 ottobre 2015 ricevette la diagnosi che le cambiò la vita: tumore al seno. 🔗 Leggi su Donnapop.it
