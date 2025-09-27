Carola muore a 23 anni travolta da un cavallo | Amava la sua vita

Thesocialpost.it | 27 set 2025

Aveva solo ventitré anni e un futuro costruito attorno ai cavalli. La sua vita si è spezzata nella scuderia di Cossato, ai confini della Baraggia biellese, mentre stava preparando una giovane puledra. Il piede rimasto incastrato nella staffa le ha fatto perdere l’equilibrio, fino a sbattere a terra e restare senza scampo. Nemmeno i soccorritori, arrivati pochi istanti dopo, hanno potuto salvarla. Carola Dettoma, nata a Novara e residente a Lessona, avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 20 ottobre. La passione per i cavalli l’aveva portata a trasformare il suo amore in una professione: non solo atleta, ma anche istruttrice e preparatrice di cavalli destinati alla vendita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

