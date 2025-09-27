Che delusione ChatGPT. Che delusione e che sollievo. Sembrava poter sapere tutto, sembrava poterci mandare tutti a spasso, e invece quando le fai una domanda molto precisa, molto concreta, casca miseramente, dimostra la sua immensa ignoranza. Le chiedo di segnalarmi bar dal nome italiano con bicchierini d’acqua serviti in vetro e non in plastica, e senza schermi televisivi alle pareti (il minimo sindacale, i miei requisiti basici), e non ce la fa. Le chiedo di segnalarmi ristoranti senza menù degustazione e senza salmone, senza acqua minerale multinazionale (Panna, San Pellegrino.), insomma dei posti che non offendano la mia dignità, che non calpestino il mio patriottismo, e non ce la fa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ilfoglio.it - Caro ChatGPT, sei inutile