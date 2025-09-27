Carnesecchi l’Ipotesi più affascinante per il Futuro tra i Pali dell’Inter

Ilprimatonazionale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter, Carnesecchi per il dopo Sommer? L’Inter, vice-campione d’Italia, è da tempo concentrata non solo sul presente, ma anche sulla costruzione del suo futuro, in particolare per un ruolo cruciale come quello del portiere. Con l’esperto Yann Sommer (classe 1988) in porta, la dirigenza nerazzurra sta valutando attentamente i profili L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

carnesecchi l8217ipotesi pi249 affascinante per il futuro tra i pali dell8217inter

© Ilprimatonazionale.it - Carnesecchi, l’Ipotesi più affascinante per il Futuro tra i Pali dell’Inter

In questa notizia si parla di: carnesecchi - ipotesi

Cerca Video su questo argomento: Carnesecchi L8217ipotesi Pi249 Affascinante