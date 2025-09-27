Carnesecchi l’Ipotesi più affascinante per il Futuro tra i Pali dell’Inter
Calciomercato Inter, Carnesecchi per il dopo Sommer? L’Inter, vice-campione d’Italia, è da tempo concentrata non solo sul presente, ma anche sulla costruzione del suo futuro, in particolare per un ruolo cruciale come quello del portiere. Con l’esperto Yann Sommer (classe 1988) in porta, la dirigenza nerazzurra sta valutando attentamente i profili L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: carnesecchi - ipotesi
Spunta anche l’ipotesi #Caprile Il calciomercato #Milan inizia a guardarsi attorno in vista di un possibile cambio in porta. L’estremo difensore attualmente in forza al #Cagliari, valutato 20 milioni, è un’opzione secondo Tuttosport Vi piacerebbe vederlo in - facebook.com Vai su Facebook