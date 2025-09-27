Carnesecchi a DAZN, il portiere della Dea commenta il prezioso pareggio: grande soddisfazione per un risultato ottenuto in uno stadio speciale. È stato l’eroe della serata per i suoi, un muro invalicabile che ha permesso all’ Atalanta di uscire dall’Allianz Stadium con un punto preziosissimo. Marco Carnesecchi, eletto migliore in campo al termine di Juve-Atalanta, ha commentato a caldo la prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN. Dalle sue parole emerge tutta la soddisfazione per un pareggio che, per la Dea, vale quasi come una vittoria. Juve Atalanta: le parole di Carnesecchi. Il portiere nerazzurro ha sottolineato il peso specifico di un punto ottenuto su un campo così difficile e in un momento di grande rinnovamento per il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carnesecchi a DAZN: «Un punto che vale tantissimo. L’ambiente, lo stadio, la tradizione della Juve… Venire a giocare qui è sempre speciale»