Carlos Augusto verso la conferma dal 1? in Cagliari Inter! Ecco in che ruolo pensa di sfruttarlo Chivu

per la sfida di questa sera. Carlos Augusto, esterno brasiliano classe 1999 ex Monza, si prepara a essere uno dei protagonisti della sfida tra Cagliari e Inter in programma all’Unipol Domus. Dopo la buona prestazione contro il Sassuolo, Cristian Chivu sembra intenzionato a confermarlo in campo dal primo minuto, valorizzando le sue caratteristiche offensive e la capacità di proporsi in zona gol. Nell’ultimo match, Augusto aveva giocato da braccetto mancino nella difesa a tre, dimostrando grande dinamismo e arrivando a propiziare l’autorete di Muharemovic all’81’ con una conclusione dal limite dell’area. 🔗 Leggi su Internews24.com

