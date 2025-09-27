Carlos Alcaraz se devo essere onesto | la confessione su Sinner
I due tennisti più forti del pianeta stanno giocando in Asia, ma non nello stesso torneo. Carlos Alcaraz, il nuovo numero uno al mondo, ha optato per il Giappone - Tokyo -, ed è già riuscito a superare il primo turno. Jannik Sinner, invece, ha scelto Pechino in Cina. Gli appassionati del tennis dovranno dunque attendere qualche settimana per vedere lo spagnolo e l'italiano l'uno contro l'altro. A Carlos Alcaraz, dopo il match d'esordio vinto a Tokyo, è stato chiesto come si sentisse sapendo di non dover affrontare in finale il suo rivale. Ma la sua risposta ha spiazzato tutti. " Non è un sollievo a essere onesti, io amo giocare contro di lui - ha spiegato il numero uno al mondo -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
