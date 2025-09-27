Carlos Alcaraz | Ho il miglior fisioterapista del mondo grazie a lui ho potuto giocare

Continua il percorso netto di Carlos Alcaraz nell ‘ATP di Tokyo 2025. Il numero uno al mondo ha battuto questa mattina il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-4 6-3, avanzando ai quarti di finale del torno giapponese, dove affronterà lo statunitense Brandon Nakashima. Prestazione tutto sommato convincente quella del murciano, nonostante i problemi alla caviglia che non gli hanno permesso di allenarsi nella giornata di ieri. L’infortunio occorso nel match contro Baez sembra superato, nonostante i timori della vigilia. Lo spagnolo dimostra una condizione fisica in netto miglioramento, grazie anche ad un team eccezionale, che lo ha rimesso subito in forma per la partita contro Bergs. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Ho il miglior fisioterapista del mondo, grazie a lui ho potuto giocare”

In questa notizia si parla di: carlos - alcaraz

Carlos Alcaraz "piangina": deriso anche dai suoi coach

Fenomeno Sinner, Alcaraz trema: Carlos nella bufera

Carlos Alcaraz, l'endorsement di Mouratoglu: "Lui è l'unica eccezione..."

Carlos Alcaraz è sceso in campo regolarmente contro Bergs (nonostante ieri non si sia allenato) e ha trionfato in due set strappando il pass per i quarti di finale del Japan Open. Nel post partita ha parlato della sua caviglia e di come ha recuperato ? “È st - X Vai su X

PROBLEMI E VITTORIA Contro il dolore e la pioggia, Carlos Alcaraz ha superato l’ostacolo Baez conquistando il 2° turno dell’Atp 500 di Tokyo Paura per lo spagnolo durante il primo set, che si è accasciato a terra per un problema alla caviglia sinistra - facebook.com Vai su Facebook

Ho il miglior fisioterapista del mondo": Alcaraz rassicura dopo lo spavento alla caviglia a Tokyo - Il numero 1 mondiale, infortunatosi alla caviglia al primo turno, ha offerto una prestazione solida e rassicurante. Lo riporta msn.com

Carlos Alcaraz rassicura: "Caviglia? Ero preoccupato ma ho giocato quasi normalmente" - Carlos Alcaraz risponde presente dopo i problemi alla caviglia sinistra accusati durante l'esordio nell'Atp 500 di Tokyo. Come scrive tennisworlditalia.com