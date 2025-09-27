Carlo e Camilla visiteranno il Vaticano e incontreranno per la prima volta Papa Leone XIV

Il re e la regina raggiungeranno il pontefice a fine ottobre durante le celebrazioni dell'anno giubilare, afferma Buckingham Palace. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Carlo e Camilla visiteranno il Vaticano e incontreranno per la prima volta Papa Leone XIV

In questa notizia si parla di: carlo - camilla

Re Carlo, Camilla e Sophie di Edimburgo si fanno guerra a colpi di stile, il look simile

Carlo «cordiale solo per mestiere» e Camilla che «ha cambiato totalmente il protocollo»: Varvello racconta l’incontro con i Reali britannici – Il video

Re Carlo, l’invito di Harry agli Invictus sarà rifiutato: cosa c’entra Camilla

Papa Leone, re Carlo e Camilla in visita di Stato in Vaticano a ottobre #papa #papaleone #recarlo #27settembre - X Vai su X

Re Carlo e Camilla in Italia ad aprile per celebrare il Giubileo In qualità di Principe di Galles, Carlo era già stato alla Santa Sede in cinque occasioni, tra cui aprile 2005 per i funerali di Papa Giovanni Paolo II #ReCarlo #CamillaInItalia #Giubileo2023 #Principe - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e regina Camilla in visita di Stato dal Papa a ottobre - Buckingham Palace ha annunciato formalmente che re Carlo e la regina Camilla compiranno una ... Scrive msn.com

Re Carlo e Camilla torneranno in Italia per incontrare papa Leone: «Appuntamento per fine ottobre» - Il re e la regina erano stati in visita in Italia in primavera, ma l'incontro previsto con papa Francesco era stato annullato a causa delle sue precarie condizioni di salute ... Scrive msn.com