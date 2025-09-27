Carlo e Camilla in Vaticano visita di Stato a fine ottobre con Papa Leone XIV

Buckingham Palace ha confermato ufficialmente che re Carlo e la regina Camilla compiranno una visita di Stato in Vaticano a fine ottobre, dove saranno ricevuti da Papa Leone XIV. L’annuncio, atteso da tempo, segue le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e si inserisce in un momento particolarmente significativo per i rapporti tra Londra e la Santa Sede, a pochi mesi dall’inizio del Giubileo 2025, che porterà nella capitale italiana milioni di fedeli e pellegrini. Un incontro nel segno dell’ecumenismo. Il palazzo reale ha spiegato che l’appuntamento nasce con l’obiettivo di ribadire “ l’impegno ecumenico della Chiesa d’Inghilterra e della Chiesa Cattolica” e di riflettere sul “ cammino comune di pellegrini di speranza ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

