Carenze igieniche e lavoratori in nero | sospesa la nota pasticceria napoletana

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia Stella nel rione Vasto e nelle zone limitrofe, insieme al reggimento Campania e al personale dell’Asl. Nel mirino diverse attività commerciali.In un laboratorio di una nota pasticceria di via Pagano i militari e i tecnici Asl hanno riscontrato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: carenze - igieniche

Lavoro nero e carenze igieniche nell’hotel

Pousada di Milano Marittima chiuso per sporcizia in cucina e carenze igieniche

Carenze igieniche, sospesi un bar e un ristorante

Controlli a tappeto tra Salerno, Avellino e Benevento: sequestrati 8 quintali di alimenti non conformi, sospese attività per gravi carenze igieniche - facebook.com Vai su Facebook

Pulci all'ospedale di Gioia Tauro: sospesi ricoveri nel reparto di Medicina. Il sindaco: «Chiusura non legata a carenze igieniche» - X Vai su X

Napoli, pasticceria con carenze igieniche e lavoratori in nero - I carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti nel rione Vasto e nelle zone limitrofe e hanno ispezionato il laboratorio di una nota pasticceria a via Pagano e lì hanno ... Segnala msn.com

Carenze igieniche e lavoro nero: maxi sanzione e attività sospesa ad una struttura ricettiva di Sarnano - SARNANO Un lavoratore irregolare e gravi carenze igienico sanitarie, scattano maxi sanzioni per una struttura ricettiva di Sarnano. Secondo corriereadriatico.it