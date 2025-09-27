Nel 2024, per la prima volta nella storia, rinnovabili e nucleare hanno contribuito al 40 per cento della generazione di elettricità a livello mondiale, con le rinnovabili da sole che hanno fornito il 32 per cento. Un bel risultato nella lotta alle emissioni di anidride carbonica. Ma mentre i riflettori dei media si concentrano a illuminare pieni di giustificata soddisfazione questa notizia, ignorano quasi del tutto una verità scomoda: le fonti fossili non solo continuano a soddisfare il 60 per cento della domanda di energia elettrica, ma segnano nuovi record di produzione e di consumo. In pratica, nella battaglia per il futuro energetico del pianeta i carburanti tradizionali non stanno perdendo terreno, anzi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Carbone & Co. alla riscossa: i fossili tornano a crescere nonostante la transizione verde